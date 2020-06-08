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Fox #TVForAll Campaign News

BySammi Turano

Jun 8, 2020 ,

Here is a look at Fox’s #TVForAll Campaign that will take place on Monday, June 22.

ON MONDAY, JUNE 22, FOX WILL PARTNER WITH GLAAD

TO HOST AN INTIMATE CONVERSATION WITH

FOX TALENT (PAST AND PRESENT) AND

ARTISTS FROM GLAAD’S TEAM

 FOX’S #TVFORALL CAMPAIGN TO FEATURE IMAGES

FROM PHOTOGRAPHER SYDNEY CLAIRE,SPOTLIGHTING FOX TALENT, INCLUDING

LESLIE JORDAN AND CHEYENNE JACKSON (“CALL ME KAT”),

RAVEN-SYMONÉ (“THE MASKED SINGER,” “CELEBRITY WATCH PARTY”), BELLA THORNE (“THE MASKED SINGER”), FORTUNE FEIMSTER (“BLESS THE HARTS”), RAFAEL SILVA AND BRIAN MICHAEL SMITH (“9-1-1: LONE STAR”),

JOHN ROBERTS (“BOB’S BURGERS”), AND KEVIN McHALE AND ALEX NEWELL (“GLEE”)

 

By Sammi Turano

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